"Sant’Ilario, il Comune punta sui giovani"

"Io non dipendo" è il titolo dell’iniziativa realizzata lunedì dal Gruppo Giovani di Calerno, con gli interventi del maresciallo dei carabinieri Alfonso Belmonte, comandante della stazione di Sant’Ilario, e Marta Del Piccolo, psicologa e psicoterapeuta. Tra i partecipanti anche la consigliera comunale Monica Castellari, candidata vicesindaca in ticket con Marcello Moretti, candidato sindaco per Sant’Ilario Futura. "Il Comune ha scelto di investire in questo progetto e in questi ragazzi – ha spiegato Castellari –, affidando a loro e alle loro idee uno spazio consono e il sostegno di un consulente socio-educativo. Come consigliera sono orgogliosa e soddisfatta della scelta inedita e coraggiosa degli amministratori". Proprio per raccogliere nuovi stimoli, idee, segnalazioni e i bisogni di tutti, Moretti e Castellari incontreranno i cittadini domani alle 18.30 all’Arci a Calerno.