Sant'Ilario, lezione antitruffa al centro sociale

Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia), 20 dicembre 2023 – Proseguono gli incontri organizzati dai carabinieri per prevenire truffe e furti. Una lezione di sicurezza è stata promossa anche a Sant’Ilario, con i carabinieri impegnati a spiegare ai cittadini, in particolare pensionati, come agire di fronte a possibili truffe e raggiri, per evitare di diventare vittime di questi reati.

Falsi tecnici del gas, luce, falsi appartenenti alle forze dell’ordine (ora anche false guardie giurate), studiosi di emissioni di radioattività su metalli (guarda caso oro e argento), funzionari Inps per autorizzare aumenti pensionistici, sedicenti amici di figli e nipoti che vantano crediti o millantano di essere stati mandati da questi impossibilitati a provvedervi.

A Sant’Ilario l’incontro si è svolto al centro sociale “Airone”, con i carabinieri della locale caserma che hanno tenuto una conferenza sulla prevenzione delle truffe agli anziani. Nel corso della conferenza a cui hanno partecipato circa 25 persone, sono stati illustrati ai presenti, i mezzi e i modi in uso ai ladri e truffatori che prendono di mira gli anziani.

Durante l’incontro, si è cercato di far comprendere quali possono essere gli stratagemmi da smascherare in tempo per evitare di incorrere in potenziali truffe. Sicuramente il consiglio più importante è quello di diffidare dagli sconosciuti, in quanto i truffatori si presentano con apparenza distinta, sorriso cordiale, massima disponibilità, al fine di conquistare la fiducia delle vittime e per entrare abilmente in casa, pronti ad appropriarsi di denaro e gioielli.

Dell’ingenuità approfitteranno ugualmente in strada, ostentando un'improbabile cortesia che consentirà loro di avvicinare le vittime quanto basta per far sparire il portafogli. O magari la pensione, appena usciti dalla banca o dalle poste. Altri consigli da non dimenticare: mai dare soldi contanti o preziosi a estranei seppur si dichiarano forze dell’ordine, mai aprire agli sconosciuti nè farli entrare in casa, nessuna confidenza con sconosciuti al telefono. Per ogni sospetto, meglio chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.