Sant'Ilario, mano negli ingranaggi mentre pulisce la stalla

Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia), 27 settembre 2023 – Soccorsi mobilitati, verso le 16, per un infortunio sul lavoro accaduto in un’azienda agricola di Strada Razza, a Calerno di Sant’Ilario d’Enza. Per cause accidentali, ora al vaglio della Medicina del lavoro, si è verificato un infortunio che ha coinvolto un uomo di 32 anni, residente a Reggio, dipendente dell’impresa rurale. Mentre stava svolgendo operazioni di pulizia alla stalla, è rimasto con la mano destra incastrata tra gli ingranaggi di un nastro trasportatore. Il trauma è stato limitato all’arto superiore, ma è stato comunque necessario l’intervento dell’ambulanza per effettuare il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale. Ha riportato traumi piuttosto seri alla mano, ma non risulta in pericolo di vita. Nel tardo pomeriggio si stava disponendo un trasferimento alla Chirurgia della mano del Policlinico di Modena. Per gli accertamenti, insieme alla Medicina del lavoro, sono intervenuti anche i carabinieri di Sant’Ilario.