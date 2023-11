Sant'Ilario, tre denunce per l'aggressione al bar

Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia), 27 novembre 2023 – Forse una rivalità in amore alla base di un violento diverbio avvenuto lo scorso settembre e ora al centro di accertamenti dei carabinieri del paese, soprattutto dopo che uno dei protagonisti è finito in ospedale per medicare traumi guaribili in una settimana.

Due uomini di 47 e 51 anni e una donna di 45 anni sono stati denunciati per lesioni personali e minacce. La vittima era in un locale con amici. Sono arrivati a piedi gli indagati, iniziando a usare toni minacciosi e offensivi verso l’uomo preso di mira, il quale si è alzato dal tavolino chiedendo conto di quell’atteggiamento. Il 51enne gli ha sferrato un calcio alla gamba destra, facendolo cadere a terra. Anche il 47enne avrebbe tentato di accanirsi contro la vittima, ma venendo fermato da alcuni testimoni. Le minacce sono proseguite: “Ti devo uccidere”, gli è stato detto, mimando il gesto del pollice portato al collo. E pure la donna, moglie di uno degli aggressori, ha tentato di colpire la vittima con una borsa, venendo pure lei bloccata. Sono arrivati i carabinieri per riportare la situazione in sicurezza. Le indagini hanno permesso di ricostruire la vicenda, facendo così inoltrare le tre denunce alla magistratura.