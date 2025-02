Sant'Ilario, trovato nel parcheggio con la droga

Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia), 11 febbraio 2025 – E’ stato notato dai carabinieri mentre si trovava in una zona isolata e poco illuminata, in via Guidetti a Sant’Ilario. E il controllo che ne è seguito ha portato i militari dell’Arma a identificare un ventenne, apparso piuttosto agitato e nervoso. Questo ha spinto ad approfondire gli accertamenti, sfociati con il rinvenimento di dodici grammi di marijuana e cinque di hashish. Il giovane, di origine nordafricana e residente nella Bassa Reggiana, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ accaduto domenica scorsa in un parcheggio di via Guidetti. Nella zona della portiera c’erano due spinelli, l’hashish e la marijuana, oltre a materiale utile per confezionare e pesare le dosi: cinque confezioni di cartine più filtri, un bilancino di precisione a batteria, un involucro di metallo con filtri in carbonio, un dispositivo a batteria Usb di colore nero per sigillare e aprire gli involucri. Il ventenne è stato accompagnato in caserma e denunciato. Droga e materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro.