Sant'Ilario, vandalismo su una quindicina di auto in sosta

Sant’Ilario d’Enza (Reggio Emilia), 25 gennaio 2024 – Poco dopo le 24, la scorsa notte, qualcuno si è accorto che in via XXV Luglio, a Calerno di Sant’Ilario d’Enza, c’erano diverse autovetture danneggiate. Erano regolarmente in sosta in un parcheggio, dove qualcuno poco prima le aveva colpite con un robusto oggetto, danneggiando in modo serio lunotti e finestrini di una quindicina di veicoli. Dall’interno non sembra essere stato portato via nulla. Questo fa ipotizzare che non si sia trattato di un gesto a scopo di furto, quanto invece di un raid puramente vandalico. I carabinieri di Sant’Ilario d’Enza hanno svolto indagini su quanto accaduto, avviando un’inchiesta per danneggiamento aggravato e continuato, per ora a carico di ignoti. Occorre capire se si tratta di un gesto mirato ai proprietari delle vetture oppure se possa essere un gesto attuato “a caso”, su vetture notate in sosta e prese di mira da qualche vandalo di passaggio in quella zona. I danni complessivi risultano essere ingenti. Comprensibile la rabbia dei proprietari delle vetture vittime del vandalismo.