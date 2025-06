Santilio in festa: domani si parte

Con l’arrivo di giugno, Sant’Ilario si anima con "Santilio in festa – Stasera usciamo", rassegna di tre serate all’insegna dell’intrattenimento per grandi e piccoli con street food e i negozi del centro aperti. Si parte domani in piazza della Repubblica, con uno strepitoso match d’improvvisazione teatrale tra due squadre di attori professionisti, presentati da ImprogrameLot.

Sabato 14 giugno sarà la volta della musica dal vivo con la "Rock Night" firmata School of Rock Rulez. Venerdì 27 giugno grande anteprima per "Santilio Arte in festa" in via Matteotti, con arte, giochi e spettacoli. In chiusura, alle 21, lo show "Mamma me la canti".

L’evento è organizzato dall’associazione commercianti Meglio Sant’Ilario.

