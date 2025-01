Santo patrono della polizia locale. I colleghi ricordano Nicola Folloni

La festa del patrono San Sebastiano è stata anche l’occasione per ricordare la figura di Nicola Folloni, l’agente prematuramente scomparso esattamente due anni fa, stroncato da malore mentre si trovava in caserma a Guastalla. Durante la cerimonia della polizia locale della Bassa Reggiana, il comandante Francesco Crudo ha evidenziato il compimento del decimo anno di attività del corpo unico di polizia, oltre che le specializzazioni sviluppate negli ultimi tempi coi 54 operatori in attività sul territorio.

Il corpo Bassa Reggiana vanta una unità falsi documentali, il nucleo accertamenti sui dispositivi informatici, l’unità Arp (Droni), l’ufficio controllo mezzi pesanti e l’unità cinofila di recente attivazione. Anche altre forze di polizia chiedono la collaborazione degli agenti della Bassa per utilizzare le specializzazioni in loro possesso per indagini e accertamenti.