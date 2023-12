Santo Stefano con il musical

Il teatro di Casalgrande la sera di Santo Stefano propone il musical "Una notte a Broadway". Martedì alle 21 in scena il NonSoloGospel Choir diretto da Sandra Gigli, con la regia e la voce di Stefano Orsini e la partecipazione di Marianna Guareschi. Il coro NonSoloGospel è nato nel 2015 da un’idea del soprano Sandra Gigli di unire i giovani talenti che hanno frequentato per anni il corso di canto alla scola corale Puccini di Sassuolo. Si tratta di giovani che hanno alle spalle esperienze provenienti da vari generi musicali: musical, pop, cori polifonici, danza e recitazione. La caratteristica principale è che ognuno dei membri del gruppo (circa 25 elementi) è anche solista e, in base al repertorio, si esibisce in assoli o duetti alternati al coro dando grande varietà all’esecuzione, facendo emergere le doti di ognuno di loro.