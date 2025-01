Santonio piange Gino Lucchesi. Domani mattina l’ultimo saluto

È deceduto a Bologna, dove viveva con i figli, Gino Lucchesi di 93 anni. A dare tristemente l’annuncio della sua morte i figli Sauro, Maria Paola e Giuseppe, le nuore, il fratello Fausto, i nipoti, i pronipoti, parenti e tanti amici. Nato nel 1931 in Garfagnana, Gino Lucchesi è arrivato da piccolo con il fratello Fausto (più giovane di 4 anni) a Santonio, borgo del comune di Villa Minozzo, legato alla parrocchia di Tapignola dell’eroico don Pasquino Borghi, ucciso a Reggio dai tedeschi.

Lucchesi è cresciuto serenamente nel paese dell’altovillaminozzese con il fratello Fausto, entrambi hanno praticato fin da ragazzino la transumanza con i loro genitori come era in uso all’epoca sull’Appennino reggiano dove ogni famiglia aveva un gregge. Poi Gino ha sposato una donna del paese e lì sono nati e cresciuti i tre fogli (Sauro, Maria Paola e Giuseppe) che fin da giovani si sono occupati di attività casearia partendo proprio dal formaggio pecorino. Oggi i figli di Gino sono i titolari del famoso Caseificio Lucchesi di Bologna i cui prodotti sono diffusi e conosciuti ovunque. Meravigliosa la storia di Gino e della sua famiglia nata da un seme calato nel solitario borgo di Santonio di Villa Minozzo: mentre i figli continuano un’attività che li lega al luogo d’origine il padre, abbandonato il gregge, è entrato nella cooperativa Cofar di Castelnovo Monti dove ha lavorato fino agli anni ‘80 quando è andato in pensione. Ha vissuto le paure della guerra di Liberazione correndo, quando arrivavano i tedeschi, a nascondersi sul Prampa.

I funerali avranno luogo domani con partenza alle 8.30 dalle camere ardenti dell’Ospedale di Bazzano-Valsamoggia (Bo), per giungere alla chiesa parrocchiale a Tapignola di Villa Minozzo, ove alle ore 10.30 sarà celebrata la messa. Il feretro proseguirà per il cimitero locale dove seguirà la tumulazione. Questa sera alle 20 nella chiesa di Tapignola (Villa Minozzo) verrà recitato il rosario di suffragio per il defunto. Anticipati ringraziamenti da parte dei familiari a tutti coloro che parteciperanno alle esequie.

Settimo Baisi