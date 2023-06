Santoro: "Daviddi ha tenuto i riflettori accesi"

Il consigliere di minoranza di Scandiano Angelo Santoro difende il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi dopo le polemiche politiche sui temi della sanità per l’automedica e il pronto soccorso del Magati. "Non concordo con Daviddi sulla modalità di raccolta firme – spiega Santoro – per la riapertura del pronto soccorso h24 in quanto perché ciò possa avvenire il Magati dovrebbe tornare a indossare i panni di un vero ospedale. Voglio dire che senza i reparti di supporto, come la cardiologia e la chirurgia, non sarà possibile che ciò accada. Però va reso merito al sindaco di aver tenuto costantemente i riflettori accesi sul tema. Altrimenti, forse, non avremo ottenuto nemmeno la riapertura di quello che ci è stato concesso. Dà noia quando un politico di primo piano sminuisce l’operato di un amministratore particolarmente attivo sul territorio".

Nei giorni scorsi Daviddi aveva consegnato in Regione le oltre 5mila firme a favore dell’apertura h24 del pronto soccorso di Scandiano e il servizio dell’automedica h24 al Magati. L’iniziativa del primo cittadino era stata fortemente criticata dall’onorevole del Pd Andrea Rossi, ex sindaco di Casalgrande. Per il parlamentare reggiano la trasferta di Daviddi a Bologna era stata organizzata "con il chiaro intento di mettere in campo un’azione politica e di strumentalizzare le 5mila firme dei cittadini inconsapevoli di un disegno funzionale a un ritorno di consenso in previsione delle amministrative 2024".

Santoro, dopo le critiche a Daviddi, sottolinea che "eppure l’onorevole Rossi quando era sindaco ha partecipato con grande solerzia al successo dell’ospedale scandianese. Non capisco le ragioni del suo ripensamento, cogliendo spesso l’occasione per criticare quanti si impegnano affinché l’ospedale possa tornare una struttura a tutto tondo al servizio della comunità".