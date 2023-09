Santoro e Maselli mollano: "Ci dimettiamo"

I consiglieri comunali di minoranza di Scandiano Patrizia Maselli e Angelo Santoro si sono dimessi dal loro incarico. In una nota l’amministrazione ha ringraziato i consiglieri per il "contributo apportato nella dialettica democratica del consiglio comunale di Scandiano". Entrambi, alle ultime amministrative, erano scesi in campo come candidati sindaco: Maselli per il Movimento 5 Stelle e Santoro sostenuto dal centrodestra.

"Ci salutano i due candidati sindaco con cui ho vissuto la campagna elettorale del 2019 – dice il primo cittadino Matteo Nasciuti –. L’apporto di Patrizia e Angelo è stato fondamentale anche in occasione di scelte molto difficili da condividere: penso in particolare al periodo pandemico e si è contraddistinto per lealtà e correttezza. Do il benvenuto a chi è chiamato a sostituirli per questo scorcio finale di attività consiliare e auguro a Patrizia e Angelo le migliori fortune in campo personale, politico e professionale".

Il presidente del consiglio comunale Paolo Meglioli ha ringraziato "Patrizia e Angelo per aver portato contributi di alto profilo alle discussioni del consiglio e per avere interpretato il ruolo con responsabilità e senso delle istituzioni".

Maselli ha precisato che aveva presentato le dimissioni un mese fa per motivi personali. Santoro, in una lettera al presidente del consiglio Meglioli, ha spiegato che in questo ultimo periodo "ho preso coscienza di quanto sia difficoltoso confrontarsi con quella parte della società che per raggiungere i propri scopi impugna la spada fendendo l’aria con parole vuote".

"Soprattutto – aggiunge – questo mi ha fatto prendere atto che è arrivato il tempo di lasciare spazio a quei consiglieri che più di me hanno ‘energie’ da dedicare ad un serio confronto politico per risolvere i problemi di quella nutrita parte della nostra comunità che non ha risolto i problemi di ieri e non sa come affrontare quelli di domani".

Santoro ha comunque assicurato che continuerà ad occuparsi delle problematiche del distretto sanitario "con uno sguardo particolarmente attento all’evolversi delle dinamiche dell’ospedale Magati e del suo pronto soccorso perché sembra verrà chiuso e probabilmente sostituito da un centro assistenza urgenza (Cau)".

