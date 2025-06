Santos Clevertech conquista l'argento regionale nel campionato Open Csi Senior

Dopo la conquista del titolo provinciale, il Santos Clevertech si mette al collo la medaglia d’argento regionale del campionato Open Csi Senior. Si è fermata contro gli Eagles Basket di Bologna il sogno del quarto titolo regionale per i reggiani, che al palasport di Trebbo di Reno cedono per 66-55.

Inizio in salita per il Santos che, complice una difesa pressing e una pioggia di triple subite, arriva all’intervallo sotto di 18 lunghezze (36-18). Nella ripresa sale in cattedra il solito Simone Cervi (autore di 27 punti) che nonostante una marcatura asfissiante attuata dal giovane Poluzzi, riporta i suoi al -4 (54-50) a 4 minuti dalla sirena. A quel punto però gli Eagles, trascinati dai canestri di Tagliavini (24 punti), ritrovano la quadra e si dimostrano glaciali dalla lunetta, con un 7/8.

Si aggiunge quindi un secondo posto nella ricca bacheca del team reggiano, che ora confida nei ripescaggi per accedere alla fase nazionale, dal 9 al 13 luglio a Porretta Terme. Santos Clevertech: Cervi 27, Dotti 5, Bedogni 4, Costantino 4, Pedroni 1, Braglia, Guidi, Martinelli, Pezzi 8, Signorelli 6, Leonardi, Menozzi. All.: Mareggini.

c. c.