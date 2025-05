Santos Clevertech trionfa al PalaBigi: decimo titolo provinciale Csi Senior

Vittoria "della stella" per il Santos Clevertech che si aggiudica per la decima volta il titolo di campione provinciale Csi Senior nella splendida cornice del PalaBigi, davanti ad almeno duecento supporter. A contendersi il titolo, i campioni in carica del Santos e i ragazzi del Sassuolo che avevano dominato la regular season. Partita contraddistinta fin da subito da grande equilibrio (28-30 all’intervallo), con i reggiani che hanno tentato lo strappo nel terzo quarto trascinati dalle triple di Braglia e dai canestri nel pitturato di Pezzi, ma sono stati raggiunti dai neroverdi molto precisi dall’arco. L’ultimo quarto diventa una sfida nella sfida tra i due leader Tagliazucchi (17) e Cervi (26), con il primo che mette a segno 11 punti e il secondo, indomabile come sempre, che risponde con 13 tra cui i due tiri liberi decisivi a 6 secondi dal gong.

L’ultimo tentativo di Fratelli, autore fino a quel punto di una prova maiuscola, si spegne sul ferro e consegna la vittoria alla Clevertech che si impone per 63-62 e festeggia così il decimo titolo provinciale Csi dopo il primo conquistato nel lontano 2013. Ora per i ragazzi di coach Mareggini e capitan Guidi parte la sfida del torneo regionale, che li vedrà impegnati questo fine settimana a Bologna.

Clevertech: Cervi 26, Braglia 12, Pezzi 10, Reverberi 6, Costantino 3, Dotti 3, Pedroni 3, Bedogni, Leonardi, Federico Mareggini, Martinelli, Signorelli. All. Francesco Mareggini e Guidi.

Cesare Corbelli