Sanzio è campione regionale

Vincenzo Sanzio è il nuovo campionato regionale assoluto. Il pongista del TT Reggio Ferval ha conquistato il prestigioso alloro nella manifestazione andata in scena lo scorso week end in terra modenese, tra Manzolino e San Felice sul Panaro, rispettando appieno il pronostico della vigilia: dopo aver vinto le due gare del girone, è arrivato il netto 3-0 in semifinale contro Michele Bignami (Villa d’Oro), che ha aperto le strade alla finale contro Pietro Calarco. Il giovane piacentino si è aggiudicato il primo parziale, l’unico ceduto da Sanzio in tutto il torneo, per poi subire il ritorno dell’atleta cittadino che ha ottenuto la vittoria per 3-1. Prestigiosa medaglia di bronzo, invece, per Nicolò Ferradino, che è salito sul gradino più basso del podio nel singolare di sesta categoria: il talentuoso classe 2012, dopo un cammino brillante tra fase eliminatoria e tabellone conclusivo, ha sofferto nei quarti regolando al quinto Alex Vecchio (Audax Poviglio), prima dello stop in semifinale contro lo spagnolo Javier Francisco Fernandez Oviedo col punteggio di 3-0. L’atleta iberico, per la cronaca, si è poi aggiudicato il titolo.

In alto: il podio dei campionati assoluti. Sanzio è il secondo da sinistra.