Sanzionati autobus fatiscenti a Guastalla: 3.500 euro di multe

Un controllo mirato della polizia stradale di Guastalla ha permesso di scoprire alcune irregolarità su autobus sottoposti a verifica. Un mezzo usato per il trasporto pubblico, sostitutivo del treno sulla linea Parma-Guastalla-Suzzara. Gli agenti del distaccamento della Bassa, al capolinea guastallese, hanno sottoposto a controllo un autobus di proprietà di un’impresa parmense, evidenziando irregolarità in tema di autorizzazioni e di sicurezza. Il veicolo si presentava sporco, in pessimo stato d’uso, diverse cinture di sicurezza senza ancoraggio, estintore privo di carica, cassetta del pronto soccorso con medicinali scaduti, uscita di sicurezza non funzionante, mancanza del titolo autorizzativo per poter effettuare servizio di linea.

Per il conducente una sanzione di 780 euro, oltre al fermo del veicolo per la sospensione dalla circolazione. L’azienda responsabile del trasporto pubblico ha sostituito l’autobus con un veicolo di riserva, permettendo di non interrompere il servizio. Sono stati controllati in tutto sette veicoli, elevando complessivamente sette sanzioni per diverse irregolarità, per un totale di 3.500 euro. Un autobus fra quelli sottoposti ad accertamenti, era privo di copertura assicurativa ed è stato subito sostituito con un altro mezzo.

a.le.