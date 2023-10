Sanzionato un autista su tre

Nessun autista in stato di ebbrezza alcolica, ma non sono mancate le violazioni rilevate in controlli della polizia locale della Bassa reggiana al ponte sul Po a Boretto, concentrati in particolare sui camion. Fermati sessanta veicoli, con venti violazioni. L’irregolarità più grave è un’omessa taratura del cronotachigrafo con la patente ritirata al conducente e il fermo del veicolo per 90 giorni. Gli agenti, in accertamenti ad auto e camion, hanno inoltre contestato sei mancate revisioni, due violazioni al divieto di circolare con peso superiore a 35 quintali, un uso del telefonino alla guida, un mancato utilizzo corrette delle cinture di sicurezza, due carenze nei documenti di viaggio, cinque violazioni dei tempi guida-riposo, un mancato rispetto del fermo amministrativo e due violazioni all’organizzazione del lavoro.