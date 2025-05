"Sanzione in ritardo? Uffici pieni di lavoro"

"Troppi carichi di lavoro degli uffici". L’assessore all’urbanistica Carlo Pasini motiva così in soldoni il "ritardo di oltre 13 mesi" contestato da parte del capogruppo di Fratelli d’Italia Cristian Paglialonga sul ricalcolo della sanzione per abuso edilizio comminata dal Comune nel 2021 alla Capelli srl, l’autocarrozzeria di famiglia di Andrea Capelli (foto), presidente di Fcr ed ex capogruppo Pd. Fd’I non ci sta alla risposta dell’assessore. "La sentenza – chiosa Paglialonga – immediatamente esecutiva e non impugnata dal Comune, riguardava il ricalcolo di una sanzione. Tuttavia, l’Amministrazione non ha provveduto tempestivamente e, quando ha emesso un nuovo provvedimento, ha confermato l’importo (20mila euro) già censurato dal Tar, senza apportare modifiche, come se la sentenza non esistesse. Di fronte a ciò, la Capelli srl ha rifiutato il pagamento e ha depositato un nuovo ricorso contro la sanzione il 23 aprile 2025. L’assessore Pasini ha attribuito il ritardo a un elevato carico di lavoro e alla necessità di approfondimenti tecnici. Tuttavia, emerge che una bozza di rideterminazione della sanzione era stata predisposta dalla dirigente Lorena Belli il 21 febbraio 2024 e inviata all’ufficio legale. Questo solleva interrogativi sul perché non sia stato portato avanti. Inoltre, durante un incontro del 18 aprile 2025, la dirigente ha citato ulteriori motivazioni, come l’attesa del passaggio in giudicato e il Decreto Salva Casa, che però non chiariscono a pieno. Pasini non ha ancora risposto alla nostra richiesta formale di incontro per discutere della vicenda: un silenzio che desta perplessità. Chiediamo risposte chiare e complete".

dan. p.