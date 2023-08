"Sanzioni per chi entra nell'Area Pedonale di Poviglio"

Dopo un mese di sperimentazione, dal primo agosto è stato attivato in modo formale, con sanzioni a carico dei trasgressori, il sistema di controllo sulle limitazioni di accesso nell’area pedonale del centro storico di Poviglio, vigilato attraverso una apposita apparecchiatura collocata a ridosso di piazza Umberto I. Come già comunicato anche dal sindaco Cristina Ferraroni in occasione della seduta del consiglio comunale di fine luglio, "chi entrerà con un mezzo motorizzato nell’area quando il sistema di controllo sarà attivo (scritta in rosso sui cartelli luminosi) verrà automaticamente ed elettronicamente sanzionato. Attenzione quindi agli orari indicati nei cartelli, perchè il periodo di prova e informazione di luglio è ormai scaduto".

Già in passato la zona del centro povigliese era interessata da un provvedimento con traffico limitato, con la installazione di transenne agli accessi stradali della piazza. Ma spesso le transenne venivano spostate per entrare nella Ztl. Ora il sistema di controllo vigilerà in modo costante sull’area negli orari indicati, sanzionando eventuali trasgressori.