"Sapere di non essere soli dà speranza"

di Aldo

Cottafava (*)

Scoprire che la nostra Diocesi è così piena di giovani mossi dall’essere cristiani ed essere qui tutti insieme, fa capire quanto sia bello essere parte di questa Chiesa. E a Lisbona, dove siamo appena arrivati, scopriremo quanto questa Chiesa sia ancora più grande. Questa Chiesa non si limita solo al territorio, come siamo abituati a conoscere, ma a tutto il mondo e ci fa capire come la speranza divampi. In un momento dove l’essere cristiani è una sfida grande, sapere che non si è soli aiuta e permette di vedere un futuro pieno di speranza.

Siamo arrivati a Barcellona dopo 16 ore di pullman, il grande caldo e la fatica del viaggio si è fatta sentire. Tuttavia la città, molto suggestiva, e la buona organizzazione, hanno fatto in modo che i due giorni in Catalunya siano stati pieni di emozioni. La catechesi sulla figura di Gaudì e la messa per noi pellegrini reggiani alla Sagrada Familia, in uno scenario suggestivo e pieno di colori, ha veramente mosso il cuore di molti. Da lì la comitiva si è trasferita a Toledo. Un borgo magnifico, nonostante i 40 gradi. Forse qui ci è stata regalata l’esperienza più profonda, con una veglia e alcuni giovani che ci hanno preparato alla confessione, ci ha fatto capire veramente come mai abbiamo preso parte a questa esperienza. D’altronde ce lo aveva detto anche il Vescovo: "C’è un motivo per cui siete qui".

Ieri l’arrivo a Lisbona. Inizia la Gmg, quella "vera". In mezzo a tanta gente, speriamo di trovare dei tempi di deserto interiore per scavare dentro di noi: quello che questo evento regala, come già detto, è non sentirsi soli ma Chiesa nel mondo. Attendiamo fiduciosi l’incontro con Papa Francesco, fiduciosi che saprà dirci quello di cui abbiamo bisogno in questo momento.

(*) pellegrino di 26 anni