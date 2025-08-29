Saperi e musica al Festival. Sesto Rocchi

Diciottesima edizione del Festival che il Comune di San Polo dedica a Sesto Rocchi, l’artista che trasformava il legno grezzo nell’armonioso suono di strumenti perfetti. Lunedì primo settembre, il Festival si apre alle 16 con un convegno di altissimo profilo, ispirato dal ricordo e dalla responsabilità a cui ci chiama Dietrich Bonhoeffer: saranno presenti Oreste Bossini (Rai Radiotre), Gabriella Caramore, saggista, e Albertina Soliani, Presidente dell’Istituto Alcide Cervi.

Gli eventi serali partono martedì 2 settembre con il concerto condotto da Guido Barbieri e dedicato al Quatuor di O. Messiaen. Mercoledì 3 la prima serata dedicata ai giovani emergenti, Sebastian Zagame e Aurelio Marco Raco, duo violino e pianoforte. Il 4 settembre il grande amico del Festival, Giovanni Bietti, ci condurrà per mano a scoprire i segreti della Sagra della Primavera di Stravinskij.

Venerdì 5, concerto dedicato ai giovani che sono passati, ancora cuccioli, dal Festival: Raphael Repetto e il Trio David. Sabato 6 serata con i Maestri del Festival e musica di A. Schnittke, A. Pärt, W. A. Mozart. Domenica 7, dalle ore 15 la grande Maratona musicale che vedrà protagonisti tutti i partecipanti indipendentemente dalla loro età o formazione. Tutti i concerti si svolgono alle ore 21 presso al Teatro Comunale Matilde di Canossa di Ciano d’Enza, tranne il concerto di sabato 6 settembre, che avrà luogo presso il Centro Culturale Mavarta, a Sant’Ilario D’Enza.