Sapori di Stelle", L'Amministrazione Comunale Rinvìa l'Evento a Sabato 8 Luglio"

L’alto rischio di temporali, previsti per la giornata di domani, ha spinto l’Amministrazione comunale a spostare il tanto atteso appuntamento con “Sapori di stelle”, la cena in bianco. L’evento è rinviato a sabato 8 luglio sempre in piazza Martiri del 7 luglio. Rimangono invariate le modalità di svolgimento e di prenotazione. Sarà quindi possibile prenotarsi per il nuovo appuntamento a partire da oggi sul sito di Eventbrite. Questo vale anche per coloro (circa 400 persone) che si erano già prenotate. Lo spostamento dei prenotati sulla nuova data non è automatico, ma occorre fare nuovamente la prenotazione. Orario inizio allestimento ore 19 circa. La cena avrà inizio alle ore 20.30 con un saluto dell’assessora Mariafrancesca Sidoli ed un brindisi.