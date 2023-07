Sarà attivato un bus navetta per andare a Cavriago

Un bus navetta per accompagnare all’ufficio postale di Cavriago i montecchiesi che non dispongono di mezzi propri (ad esempio anziani senza patente) per spostarsi nel paese limitrofo. Lo sta organizzando il Comune insieme ad Auser, con il sindaco Fausto Torelli (foto) che si è incaricato personalmente di risolvere il disagio provocato dalla chiusura, da ieri al 3 settembre, delle Poste di Montecchio, per una ristrutturazione totale dei locali e la creazione di Polis, "Casa dei servizi di cittadinanza digitale".

"Sto aspettando che il direttore delle Poste di Cavriago ci dica quando possiamo effettuare il servizio con la garanzia che ci sia una fascia oraria e un giorno riservato agli utenti che provengono da Montecchio", dice Torelli, aggiungendo che aspetta a breve una risposta per attivare la navetta. L’ufficio di Cavriago (via Spato 26) è aperto da lunedì a venerdì (ore 8,20-13,35), e sabato (ore 8,20-12,35). È stato potenziato e qui si possono effettuare operazioni "non eseguibili in circolarità", cioé vincolate all’ufficio postale di Montecchio (conto, libretto).

f.c.