Sarà capitato anche a Teo Mammucari

Sbarca domani alle 21 al teatro comunale di Rio Saliceto lo spettacolo "Sarà capitato anche a voi", di e con Teo Mammucari, personaggio molto conosciuto per le sue apparizioni in televisione, in seguitissime trasmissioni di cui è protagonista ormai da molti anni.

Teo Mammucari, uomo e showman dai mille volti e dalle mille sfaccettature, in questo spettacolo si mette a nudo e porta sul palcoscenico un mix esplosivo fatto di esperienza di vita e maturità artistica. La comicità, caratteristica particolare del Teo artista ma anche e soprattutto del Teo uomo, è lo strumento che il protagonista dello show utilizza per esplorare e portare alla luce alcune grandi tematiche del nostro vivere. "Sarà capitato anche a voi", di sentirvi in una strada senza uscita, di avere la sensazione di navigare senza bussola nel mezzo di una tempesta. Ebbene sì, è capitato e capita a tutti noi. Ma quel che dovremmo fare in quei momenti è imparare a spostare il punto di vista. Con ironia e umorismo, Teo Mammucari prende per mano il pubblico, portandolo a visitare una grande mostra d’arte, fatta di quadri diversi e in cui ognuno potrebbe riconoscere un pezzo di se, accompagnando lo spettatore a guardarsi da vicino.

"Sarà capitato anche a voi" è uno spettacolo scritto e diretto da Teo Mammuccari e prodotto da Spettacoli Pro. Si tratta di uno show della durata di un’ora e mezzo in cui si ride, ma si riflette pure sulla vita e su come sia importante a volte cambiare prospettiva. Uno show "interattivo" in cui il pubblico è protagonista fino alla fine e gli spettatori potranno interagire con l’artista in modo davvero originale. Antonio Lecci