Sarà eseguita l’autopsia per capire le cause della morte del 58enne

Disposto un accertamento medico legale per chiarire le cause del decesso di Paolo Teodori, trovato privo di vita l’altro pomeriggio nella sua abitazione di via Nazario Sauro, in centro a Gualtieri. Aveva 58 anni. Il medico intervenuto per constatare il decesso ha richiesto l’accertamento per chiarire la natura del malore, visto che l’uomo appariva in buone condizioni generali di salute.

Da giovanissimo aveva iniziato a lavorare alla Tecnogas, dove era tuttora attivo. Lunedì non si è presentato al lavoro. Essendo puntuale e preciso, i colleghi si sono insospettiti. Nel pomeriggio i familiari hanno effettuato un controllo a casa, senza ottenere risposta. Sono così intervenuti i vigili del fuoco, entrati da una finestra per poi consentire l’accesso ai soccorsi sanitari. Per Paolo Teodori non c’era nulla da fare. Era deceduto da diverse ore.

Sul posto sono arrivati ambulanza, autoinfermieristica, automedica e carabinieri. Il corpo è stato composto dall’agenzia Veronesi e Pederzoli all’ospedale di Guastalla, in attesa dell’accertamento richiesto dall’autorità sanitaria.