Sarà eseguita l’autopsia per capire le cause della morte del 58enne trovato senza vita in casa

Si attende l’autopsia prima di concedere il nulla osta per i funerali di Rossano Bertacchi, 58 anni, trovato morto nella sua abitazione, martedì scorso in via Vettigano, quasi certamente vittima di un malore che lo avrebbe colpito la sera di Capodanno. Il corpo, recuperato dall’agenzia Cabassi, è stato trasferito alla Medicina legale del Policlinico di Modena, in attesa di un accertamento che possa chiarire la causa del malore fatale. Bertacchi lascia la madre, un figlio, un fratello e una sorella. L’allarme era scattato dopo che i colleghi d’azienda si erano insospettiti per l’assenza dal lavoro dell’uomo.