Sarà il Montecchio calcio a costruire i campi da padel

Esito a sorpresa per la nuova gestione del centro sportivo Lino Notari per la parte relativa alla tensostruttura, al campo da tennis e calcetto in erba sintetica e al campo da tennis all’aperto, al punto ristoro e agli spogliatoi. Fra i tre soggetti che si sono presentati al bando indetto dal Comune, anche il Circolo tennis, ma l’ha spuntata l’associazione sportiva Us Montecchio Calcio, che da anni nell’area gestisce l’altra parte degli impianti. Saranno loro, nei prossimi mesi, a realizzare la riqualificazione del complesso e a costruire, ad esempio, tre nuovi campi da padel.

La convenzione per la gestione era in scadenza del 31 gennaio, poi prorogata fino al 30 giugno per il completamento delle procedure amministrative. Nel progetto presentato dall’associazione aggiudicataria, il rinnovato centro sportivo vedrà, nella porzione antistante il nuovo punto di ristoro munito di distesa estiva, tre campi da padel coperti con tensostruttura; inoltre sarà presente un campo da tennis utilizzabile anche per il calcetto, una tensostruttura ammodernata con pista polivalente per tennis, discipline a corpo libero, pallavolo, calcetto ed attività scolastiche, e un nuovissimo campo da basket "3vs3" gratuito ed accessibile da tutti. Soddisfatti il sindaco Fausto Torelli e l’assessore allo sport, Stefano Ferri (nella foto).

Francesca Chilloni