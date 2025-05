Sarà il prof Orlandini il commissario alla diga: manca solo l’ufficialità

Salvo sorprese dell’ultima ora, sarà il professor Stefano Orlandini (nella foto), 59 anni, reggiano, docente di costruzioni idrauliche ad Unimore, il commissario individuato dal governo per seguire l’annosa vicenda della costruzione della diga di Vetto. La figura di Orlandini sarebbe stata preferita ad altri luminari della materia: Attilio Toscano (docente all’Università di Bologna) e il paimigiano Emiliano Cocchi, geologo, direttore dell’Agenzia Regionale Ricostruzioni dell’Emilia-Romagna.

Il professor Orlandini, dopo la laurea con lode nel 1991 in Ingegneria Civile all’Università di Parma, nel 1995 ha conseguito in dottorato di ricerca in Idrologia al Politecnico di Milano.

Ha scritto numerose pubblicazioni (ottenendo riconoscimenti importanti) ed è socio corrispondente dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena.