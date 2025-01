Sarà il team turco del Petkimspor il terzo avversario di Priftis & C.

Sarà il Petkimspor Izmir (Smirne) la terza avversaria della Pallacanestro Reggiana nel girone ‘K’ della Basketball Champions League.

La squadra turca ha infatti superato per 93-85 gli israeliani dell’Hapoel Holon in gara 3 dei play-in, staccando il pass per il ‘Round 16’.

La squadra di coach Dimitris Priftis (nella foto) proseguirà il proprio cammino martedì alle 21 a Tenerife e poi, la settimana successiva, ovvero martedì 4 febbraio, voleranno in Turchia per affrontare proprio il Petkimspor.

Ricordiamo che si qualificheranno ai ‘quarti di finale’ solo le prime due di ciascun raggruppamento, con le spagnole (Tenerife e Manresa, rispettivamente quarta e sesta in classifica nella Liga Acb…) che sono le grandi favorite anche se la Unahotels è pronta a dare battaglia.

Dopo questo doppio impegno la ‘Bcl’ per Reggio riprenderà il 5 marzo, quando al ‘PalaBigi’ arriverà Manresa, poi la settimana successiva sarà la volta di Tenerife (mercoledì 12 marzo alle 20 sempre in via Guasco).

Martedì 18 marzo invece nuova trasferta in terra spagnola, questa volta in Catalogna, contro Manresa (ore 20,45) e per finire, martedì 25 marzo alle 20 al PalaBigi, sfida al Petkimspor.

