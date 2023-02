Sarà in forma privata l’addio alla docente morta nell’incidente

Eseguito l’esame autoptico all’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale di Modena, è stato rilasciato dall’autorità competente il nulla osta per i funerali di Francesca Frassinetti (foto), ricercatrice al Campos di Cesena e docente universitaria di Bologna. I funerali si svolgeranno la settimana prossima in forma strettamente privata, come da desiderio dei familiari. Francesca Frassinetti aveva solo 55 anni, madre di due figli e una carriera affermata come medico nel campo della ricerca e docente universitaria. Lunedì scorso mentre tornava da Carpineti, diretta a Parma dove abitava con la famiglia, sulla strada di Casina il drammatico schianto mortale. Francesca Frassinetti faceva parte di una famiglia molto conosciuta anche in montagna, soprattutto a Carpineti dove trascorrono le vacanze nella casa paterna.

s.b.