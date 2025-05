Sara Marzolino morta, l’auto che l’ha travolta viaggiava ad alta velocità. Il papà: “Grazie per l’affetto”

Reggio Emilia, 13 maggio 2025 – “Il ricordo più bello di mia figlia lo stanno dando i compagni. Voglio dire loro grazie. Non sappiamo ancora quando ci saranno i funerali, ma organizzeremo qualcosa insieme a loro”. Lacerato dal dolore, Alessandro Marzolino trova la forza al telefono di ringraziare per tutto l’affetto che la famiglia sta ricevendo per la morte di Sara, investita e uccisa a soli 22 anni da un’auto nella notte fra sabato e domenica a Genova, dove si trovava per un weekend spensierato assieme ad un’amica.

La procura della città della Lanterna non ha ancora concesso il nullaosta per l’ultimo saluto, disponendo l’autopsia sul corpo della giovane attivista reggiana.

L’inchiesta aperta come da prassi dal pm di turno Stefano Puppo vuole fare luce su alcuni aspetti ancora poco chiari. Il 51enne, guardia giurata di professione, al volante della vettura che ha travolto Sara per poi scaraventarla contro un semaforo, è risultato negativo agli esami tossicologici. Ma da quanto emerge, procedeva con una velocità troppo elevata per evitare la ragazza. Al vaglio anche l’ipotesi che possa essere passato col rosso. La ragazza stava attraversando in compagnia di un’amica (rimasta illesa, ma ancora sotto choc) nonostante l’assenza delle strisce pedonali.

Mentre le indagini continuano e in attesa di poterle dare un ultimo grande saluto, ieri è stata la giornata dei ricordi.

“Sara era una combattente della città di Reggio che amava e per cui lottava, ed è giusto ricordarla così”, ha scritto il fratello Andrea, anche lui attivista come la sorella, in risposta ad un messaggio di cordoglio inviato da tutto il consiglio comunale.

All’inizio della seduta di ieri in Sala del Tricolore, il sindaco Marco Massari ha letto un pensiero. “Sara era una ragazza che aveva scelto l’impegno a favore dei diritti sociali e civili, che aveva dedicato tempo e energie in favore della giustizia e della solidarietà, in particolare verso i più fragili, gli ultimi. Lottava per una città migliore, per un mondo migliore. E lo faceva attraverso la rete di attivismo sociale cresciuto negli anni negli anni nella nostra città e che ha prodotto esperienze significative: i centri sociali, i laboratori, l’associazionismo di varia ispirazione, tra cui Laboratorio Aq16 e Città Migrante, due realtà in cui Sara aveva portato il suo contributo ed il suo entusiasmo. Era portatrice di istanze radicali sui diritti, sull’ambiente, per la pace, con punti di vista non da tutti condivisi o praticabili: ma, ricordiamolo, il conflitto, il confronto anche acceso, non violento, sono il sale della democrazia. In questo periodo così complicato, dove le relazioni, tra le persone, con le istituzioni, tra gli stati, sono difficili e tormentate, l’impegno politico in prima persona di ragazze e ragazzi è una luce di speranza per il futuro, in particolare per la nostra comunità. Sara lascia un vuoto, innanzitutto nella sua famiglia, tra gli amici e le amiche, i compagni e le compagne: lascerà un vuoto nella nostra comunità, un vuoto che con fatica e difficoltà sono certo sarà colmato dall’affetto e dall’impegno di tante e tanti”.

A ricordarla anche Adelmo Cervi, figlio di Aldo dei sette fratelli partigiani: “Immensa tristezza e dolore per la scomparsa della piccola grande compagna Sara. Il mio abbraccio alla famiglia e ai ragazzi di Aq16”, ha scritto sui social accompagnando con una bella immagine che li ritrae insieme (foto sopra). “Una morte che è un pugno nello stomaco”, lo definisce il comitato emiliano antifascista. Il saluto del comitato Bosco Ospizio è affidato a una canzone di De Gregori: “Sempre per sempre, dalla stessa parte, mi troverai...”.