Sarà pronto tra una decina di giorni il parco giochi d via generale Reverberi

Si dovrebbe inaugurare a metà luglio il nuovo parco giochi di via generale Luigi Reverberi, i cui lavori di realizzazione grazie al bel tempo proseguono ora spediti; si tratta di un progetto del valore complessivo di 60mila euro. L’intervento ha avuto inizio con la rimozione dei giochi non più a norma, e prosegue ora con la collocazione delle nuove strutture: arrampicata, trampolino, altalena doppia, altalena con cesto, scivolo. Verrà inoltre collocato un tavolino gioco per bambini. "Tutte attrezzature - spiegano dal Comune - poseranno su una pavimentazione antitrauma in materiali naturali, che consentirà di fruire dei giochi in sicurezza anche in caso di pioggia recente. Verrà infine realizzato un vialetto di collegamento tra via Reverberi e l’area giochi, che renderà accessibile il parco". Il rinnovo di questo parco giochi fa parte della grande opera di riorganizzazione e rifacimento dei parchi del territorio montecchiese. Un investimento costoso ma utile non solo a mettere in sicurezza i parchi, ma anche a offrire aree in linea con le moderne concezioni in tema di movimento, gioco e inclusione. In questi anni sono stati rinnovati i giochi di molti parchi. l prossimo obiettivo sono quelli di via Landini e via Carnevale. f.c.