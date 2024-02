Sarà restaurata la storica scalinata che collega la Rocca al paese

Lavori in vista per la scalinata che collega le "basse" della Rocca con via Gonzaga e il centro storico di Novellara. E’ infatti pronto un progetto, approvato dalla giunta comunale, per un costo di 72 mila euro, che prevede il rifacimento della rampa, realizzata nel secolo scorso tra il centro della cittadina e il parcheggio accanto alla rocca municipale.

Il sindaco Elena Carletti conferma come vi sia l’obiettivo di "migliorare gli aspetti estetici e funzionali di quello che è uno dei principali punti di passaggio dei novellaresi e non solo".

Si tratta di un ulteriore tassello che rientra nel progetto di restauro e recupero della Rocca, dopo gli importanti lavori, per un costo di un milione e mezzo di euro, eseguiti nelle ali est ed ovest e all’ultimo piano dell’ala nord, oltre a quelli, per un altro un milione di spesa, che presto dovrebbero interessare il seminterrato, il sottotetto dell’ala nord e alcune aree specifiche situate nell’ala sud della storica Rocca. I lavori alla scalinata dovrebbero iniziare a marzo, per una durata del cantiere di quattro-cinque settimane.

Il progetto della nuova scalinata è curato dall’architetto Graziano Borghi e prevede l’utilizzo di materiale di qualità e pregio. Ai due lati della nuova scalinata saranno realizzate due rampe di sessanta centimetri di larghezza, che renderanno più agevole salire e scendere portando a mano le biciclette.