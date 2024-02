Sarà riqualificata la scuola elementare di Codisotto

Il Comune di Luzzara ha approvato il bilancio di previsione 2024, partendo dal pre-consuntivo 2023 ed andando ad adeguare i capitoli in base a necessità e previsioni a copertura delle uscite 2024. La giunta guidata dal sindaco Elisabetta Sottili ha stanziato quasi un milione e 900 mila euro per i servizi educativi e sociali, mantenendo invariato il livello e la qualità dei servizi. Restano invariate le aliquote Imu, Tasi, Cosap e l’addizionale Irpef. Nel bilancio 2024 sono stimati 469 mila euro di oneri di urbanizzazione, di cui 217 mila destinati a spese correnti per manutenzione immobili comunali e verde pubblico e 252 mila a spese di investimento. Si aggiunge il progetto del nuovo percorso ciclopedonale tra la zona industriale e il centro del paese, grazie anche a un contributo regionale di quasi 600 mila euro, per un costo totale di un milione. Altro intervento in programma è quello per la riqualificazione dell’ex scuola elementare di Codisotto per 925 mila euro e che vedrà a breve la pubblicazione del bando di gara. Un intervento, quello alle scuole di Codisotto, di cui si parla da oltre 15 anni. E prosegue con ottimi risultati l’affidamento in house providing a Sabar, iniziato nel 2003 per la manutenzione di immobili, strade, servizi logistici, piano neve per il periodo 2023-2040. Grazie alla puntualità nei pagamenti ai fornitori, costante negli anni, anche in questo bilancio non sono state vincolate somme nel Fondo di garanzia dei crediti commerciali.