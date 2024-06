"Sarà tosta, ma nessuna categoria è impossibile"

Il day after della Bmr Basket 2000 è dolcissimo. La vittoria alla "bella" nella finale di Serie C contro Forlimpopoli apre le porte per la prossima B interregionale. A raccontare le emozioni di questi mesi vissuti in trincea è coach Alberto Baroni (foto): l’ultima promozione da allenatore, quella con Scandiano dalla C Silver alla C Gold, l’aveva ottenuta a suon di risultati ma senza poter festeggiare sul campo, visto lo scoppio della pandemia, mentre sabato sera, sul parquet del PalaBigi, ha potuto prendersi una sorta di rivincita.

Questa Bmr è sembrata capace di soffrire e di uscire fuori al momento giusto.

"Mi scuso anzitutto per la voce, che non è al 100% (ride – ndr). Concordo al 100%, abbiamo avuto passaggi decisivi in questi mesi dove non abbiamo praticamente mai sbagliato: penso alla sfida di regular season a Castelnovo Monti, dove abbiamo centrato la poule playoff, o la vittoria con il CMP nella fase successiva, fino ai successi a gara-3 con Zola, in semifinale, e con Forlimpopoli l’altra sera".

A chi dedica questo traguardo, il terzo della sua carriera dopo quelli con Castelnovo e Scandiano?

"Alla società, che mi ha voluto; alla mia famiglia, che mi ha sempre supportato e sopportato, soprattutto nelle sconfitte; ultimo, ma non ultimo, il gruppo dei giocatori, che ha svolto appieno il suo compito".

Sulla carta c’erano altre squadre con qualcosa in più a livello di favori del pronostico: perché ha vinto la Bmr?

"Nel nostro girone abbiamo affrontano squadre come Castelnovo Monti, Zola e Scandiano, mentre dall’altra c’erano Medicina, Molinella e la stessa Forlimpopoli. Oltre alla capacità di soffrire citata in precedenza, hanno fatto la differenza l’esperienza, la fiducia e la stabilità: il fatto di avere rotazioni non infinite ha dato equilibrio alla squadra, che non ha mai dato segnali di insofferenza per il minutaggio".

Ora si aprono le porte della B interregionale: prospettive?

"Sappiamo di affrontare un campionato tosto, ma la società in B c’è già stata e sa cosa l’aspetta. Servirà un roster di senior in gamba e giovani in grado di stare sul parquet, oltre a curare al massimo i dettagli: se si fanno le cose nel modo giusto, nessuna categoria è impossibile".

