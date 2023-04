Sarà un pronto soccorso o punto di primo intervento?

"Il 17 aprile riapre il pronto soccorso di Correggio". E’ l’annuncio che vertici dell’Azienda Usl e politica locale (e non) lanciano da settimane. Ma da quanto emerge, i cittadini non devono aspettarsi un pronto soccorso vero e proprio, quanto invece un "punto di primo intervento" in cui effettuare visite per i casi meno gravi e stabilizzare i pazienti nei casi più gravi prima di un eventuale trasferimento in altro ospedale. Al "punto di primo intervento" del San Sebastiano di Correggio verrebbero trattati solo parte delle patologie – in particolare i malori, visto che le ambulanze che intervengono per episodi traumatici come incidenti stradali o infortuni sarebbero già deviate verso il pronto soccorso di Reggio, di Guastalla o a Baggiovara di Modena – garantendo solo un primo controllo per stabilizzare i parametri vitali e far trasferire i pazienti in altra struttura.

Già ora solo in casi rari le ambulanze con pazienti a bordo dalle zone reggiane al confine con il territorio modenese vengono autorizzate a dirigersi al pronto soccorso della vicina Carpi. E in caso di particolari traumi, la prassi prevede piuttosto il trasferimento a Baggiovara di Modena.

E’ ben noto che a Correggio lavoreranno medici "a gettone" di una realtà privata, dalle 8 alle 20 di ogni giorno, con possibilità di continuare l’attività fino alle 23 in caso di presenza di pazienti al momento della prevista chiusura giornaliera. Non sempre sarà operativo sul posto un medico specialista: l’ortopedico ci sarà tre volte a settimana, tutti i giorni il chirurgo. Almeno fino a giugno. Poi si dovrà valutare la situazione.

Dai 50 accessi quotidiani di tre anni fa si potrebbe passare a una trentina di visite, per un servizio che sembra molto simile a quello previsto dai medici di base, che nel distretto correggese non è attualmente garantito in modo fisso a tutti i cittadini, a causa della carenza di professionisti del settore.

Antonio Lecci