Sarà un weekend da ’tutto esaurito’. Corse gratuite sulle bici a noleggio

Alla sagra della Giareda si aggiungono gli appuntamenti legati al Festival Emergency: in centro sarà un fine settimana affollatissimo. Il Comune dà alcuni suggerimenti per raggiungere il cuore della città.

Trasporto pubblico urbano. È attivo dalle 6 alle 20.30. É possibile fare il biglietto direttamente a bordo con carta di credito o bancomat e si viaggia gratis dopo 3 corse urbane nello stesso giorno. Dal 5 all’8 settembre alcune corse saranno deviate (in particolare le linee urbane 4-16 e 14), ma è comunque garantito l’arrivo in prossimità del centro storico.

Aladinobus. Il servizio di trasporto urbano notturno è prenotabile tramite App al costo di una corsa semplice (2,50 euro), ed è attivo tutti i giorni dalle 20.30 alle 00.30, il venerdì e sabato fino all’1.30. Info sul sito:

https://www.comune.reggioemilia.it/servizi/mobilita-e-trasporti/aladinobus

Parcheggi scambiatori. Volo, Le Querce, Cecati, Via Rosa Luxemburg, Polveriera, Funakoshi e Giglio: nei 7 parcheggi scambiatori si può salire gratuitamente sul minibù. occorre semplicemente prendere il titolo di viaggio gratuito all’ingresso del parcheggio.

Bike sharing. Da oggi a domenica compresa il servizio di bike sharing gestito da RideMovi offre (direttamente dalla App del gestore) due corse gratuite da 20 minuti ciascuna utilizzando il codice LAVOCE20.

La circolazione stradale è rivoluzionata in tutta l’area compresa tra Porta Santo Stefano e Porta Castello. Attenzione ai divieti!