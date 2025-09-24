Sarà una blogger a interpretare Matilde

È una Therapeutic Knitter, una volontaria e per vocazione tesse relazioni. Insegna a lavorare a maglia e l’uncinetto perché crede profondamente nel valore terapeutico di queste antiche arti femminili: "Non è solo un modo per creare qualcosa con le proprie mani, ma un’esperienza che aiuta a ritrovare calma, concentrazione e benessere". Così si presenta Federica Merli, 52 anni, un marito e due figli, scelta dal comitato promotore del XX Corteo Storico Medievale di Cavriago per interpretare Matilde. L’episodio rievocato è la festa allestita da Gherardo, vassallo dei Canossa, in occasione del passaggio della Gran Contessa da Curviacum (antico nome di Cavriago). La kermesse si svolgerà nell’ambito della 326esima sagra di San Vincenzo in programma nei sabato 27 e domenica 28. Federica, blogger con "langolodifede", promotrice di corsi di Therapeutic Knitting ed eventi (come Sferruzzo con delitto e PicKnit), animatrice locale del gruppo crochet "Un filo che unisce", emozionata ringrazia: "Ci sono notizie che hanno il sapore di un filo prezioso, che intrecciano memoria e presente - ha scritto nelle scorse ore nel suo blog -. Oggi avrei voluto bussare alla porta di mamma e papà, raccontare loro con la voce un po’ tremante che sono stata scelta per vestire i panni di Matilde. So che sarebbero stati orgogliosi, perché questo ruolo nel nostro paese è affidato a chi, con piccoli punti quotidiani, prova a tessere legami e a prendersi cura della comunità. Mi sarebbe piaciuto averli lì con me, ma li porto nel cuore come trama invisibile che sostiene la tela della mia vita".

Poi parla di Cavriago: "Mi ha accolta anni fa con il calore di una coperta fatta a mano, intrecciata di affetto e fiducia. Qui ho messo radici nuove: i miei figli, mio marito, la mia casa. Cavriago è la maglia che non disferei mai, il punto che mi manca quando sono lontana, il tessuto vivo che mi appartiene. Ringrazio di cuore chi ha pensato a me per questo ruolo: è un dono che sento come riconoscimento, ma anche come responsabilità. Oggi il filo della mia storia si intreccia con quello di questa comunità che è diventata famiglia".

La festa prenderà il via sabato alle 18 col torneo di pallavolo, occasione di sport e socialità accompagnata da aperitivo con gnocco fritto e punto bar; alle 20 "Pizza in amicizia", cena comunitaria su prenotazione. Domenica alle 10.30 è prevista la messa presieduta da don Walter Rinaldi in occasione del 65° anniversario della sua prima celebrazione in San Nicolò. La funzione sarà seguita dalla tradizionale processione religiosa lungo le vie Cavour, Borghetto, Rivasi e Guardanavona, animata dal gruppo Celtic Pratina. Alle 15.30 la rievocazione storica col corteo da San Terenziano a San Nicolò, accompagnato da centinaia di comparse, tra cui gli sbandieratori. A seguire, giochi tra le contrade e cavalieri negli accampamenti.