Sarà una festa da "big" Sfilata col bus scoperto nelle piazze della città

Come le grandi squadre. La Reggiana sfilerà per le vie del centro a bordo di un pullman scoperto. È il regalo che la società vuole fare ai tifosi per la grande, vera festa (quello di ieri era solo un abbraccio, un assaggio) di domenica prossima. Il segretario generale del club Nicola Simonelli è già a caccia dell’autobus dei sogni per la passerella in città.

I dettagli della celebrazione sono ancora in via di definizione, ma grossomodo il programma è chiaro nella testa dei dirigenti e delle istituzioni. La prima cornice sarà lo stadio Città del Tricolore dove alle 14,30 la Reggiana giocherà la sua ultima partita di campionato contro l’Imolese. Il desiderio è quello del tutto esaurito nonostante il costo dei biglietti resterà invariato a quelli di tutta la stagione. Niente prezzi popolari (ma comunque accessibili a tutti) per scelta della società anche come forma di rispetto verso i fedelissimi che hanno pagato un tot durante l’anno, senza così ‘premiare’ i cosiddetti tifosi occasionali.

Al triplice fischio la premiazione in grande stile; al capitano Paolo Rozzio sarà consegnata la coppa per la vittoria del campionato direttamente dalle mani del neo presidente della Lega Serie C, Matteo Marani che ieri si è già congratulato con un messaggio a squadra e club. Poi altra baldoria in centro coi giocatori che passeranno a bordo del bus modello tour turistico anche davanti al teatro Valli. Inine, tappa in piazza Prampolini (dove il Comune sta anche pensando di allestire un palco) e in Sala del Tricolore dove il sindaco Luca Vecchi – come ha già annunciato – riceverà la squadra per omaggiarli di una copia della bandiera.