Sarah McKenzie porta il grande jazz al De Andrè

Nuovo appuntamento col jazz della rassegna Crossroad, stasera alle 21,15 al teatro di Casalgrande, col concerto di Sarah McKenzie a voce e pianoforte, accompagnata da Hugo Lipp alla chitarra, Geoff Gascoyne al contrabbasso e Sebastiaan de Krom alla batteria.

Nata nel 1987 a Bendigo, in Australia, Sarah McKenzie ha seguito un percorso formativo scrupoloso che le ha dato solide basi tecniche, come pianista e cantante.

Mentre era ancora nel pieno della sua formazione, ottiene spazi che la portarono a stretto contatto col jet set musicale: come corista nel tour "Call Me Irresponsible" di Michael Bublé e poi come attrazione d’apertura per un tour di Chris Botti.

Nel calendario della McKenzie, il 2012 è l’anno della svolta: l’album "Close Your Eyes" ottiene notorietà oltre i confini australiani, permettendole di esibirsi con Enrico Rava e John Patitucci, per poi trasferirsi a Boston.