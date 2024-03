Saranno 443 i tifosi al seguito

"Siamo in una posizione di classifica in cui dobbiamo cercare a tutti i costi di portare a casa i tre punti. La squadra è in condizione, è serena, ha la consapevolezza dell’importanza della gara e sotto questo aspetto qui i miei ragazzi non tradiscono". Così Fabrizio Castori ha presentato la sfida di oggi tra il suo Ascoli e la Reggiana. Il tecnico più anziano della Serie B, 70 anni, è arrivato lo scorso autunno dopo l’esonero di William Viali e da quel momento i marchigiani hanno iniziato la loro risalita. Sempre in tema di mister: il Lecco ha esonerato Aglietti e vuole richiamare il ’reggiano’ Foschi.

Oggi a sostenere i granata allo stadio ‘Del Duca’ anche oggi ci saranno 443 irriducibili tifosi granata che proveranno spingere capitan Rozzio e gli altri compagni verso una vittoria che potrebbe rivelarsi di importanza capitale per il futuro della Reggiana.