Saranno installati quattro nuovi varchi elettronici

Sono quattro i varchi elettronici per la rilevazione delle targhe che verranno a breve installati a presidiare la zona nord del territorio comunale, facendo salire a 13 le postazioni dotate di telecamere Ocr e così andando a potenziare anche il sistema di videosorveglianza e di rilevazione del transito degli autoveicoli nel territorio dell’Unione Val d’Enza. I nuovi portali saranno installati dalla ditta Rg Sistemi di Campegine ,che ha proposto di eseguire i lavori applicando un ribasso al 5,70%. La spesa complessiva delle opere è di 76.472 (Iva inclusa), in parte coperta da un finanziamento statale.

I varchi, come portali invisibili, hanno telecamere capaci di riconoscere automaticamente la targa, e inviano segnalazioni in tempo reale alle forze dell’ordine in caso di passaggi di veicoli non assicurati o non revisionati. Inoltre registrano il passaggio di un automezzo con diverse informazioni: proprietario, tipologia di veicolo, colore, marca ecc. con l’obiettivo di aiutare l’intercettazione di veicoli utilizzati per compiere reati come rapine, truffe e furti.

Le quattro nuove postazioni, concordate anche tramite un apposito accordo firmato da Prefettura e Amministrazione comunale, sono destinati alla località Fiesso all’incrocio tra la strada provinciale 38 e via Grisendi; alla rotatoria tra via Val d’Enza (la Sp111) e via Garibaldi; alla rotatoria tra Sp 112 e via Zappellazzo (Sp 67); alla rotonda tra via Europa e via Tonelli.

Per quanto riguarda il lato sud del territorio, le telecamere sono condivise con il Comune di Sant’Ilario, in funzione insieme alle telecamere già attive sul ponte del torrente Enza. L’accordo con l’ufficio territoriale del Governo ha consentito di ottenere dal Ministero dell’Interno un finanziamento che copre 45mila euro di spese.

Francesca Chilloni