"Saranno play-off senza pensieri"

Se in alcuni gironi della Serie D ci sono squadre che hanno già preso il largo come la Clodiense nel girone C a +14 sulla seconda, la Cavese nel G a +10 e il Trapani nel girone I a +10, nel girone D del Lentigione è ancora tutto possibile.

La recente vittoria del Lenz a Forlì ha confezionato una classifica bella da vedere per la Beretti-band.

Al comando c’è il Carpi a 59, seguito da Ravenna a 57, Lentigione e Forlì 52 con reggiani avanti per gli scontri diretti, Victor San Marino a 50 e Corticella a 48. Quest’ultima oggi sarebbe fuori dai play-off, visto che a fine regular season la prima salirà in Serie C, mentre le squadre classificate dal secondo al quinto posto accederanno ai play-off, con semifinale incrociata.

Chi li vincerà avrà uno status privilegiato su eventuali ripescaggi, rinunce o fusioni, ma non esiste certezza di promozione. Ad oggi il Carpi è molto avvantaggiato: due punti sulla seconda, tre gare in casa su cinque anche se nel calendario ci sono Forlì e tre pericolanti. Più o meno lo stesso discorso per il Ravenna che deve affrontare il Forlì nel derby romagnolo.

Poi c’è il Lentigione che ovviamente è a -7 dal Carpi e quindi un’ipotesi d’aggancio pare impossibile, se non per sconfitte clamorose delle prime due. Formato e soci possono far bene perché non affrontano più squadre di vertice, mentre il Forlì ha Ravenna, San Marino e Carpi.

Il San Marino ha anch’esso il Forlì da incontrare, mentre il Corticella ha un calendario discreto, ma parte troppo indietro.

La morale l’ha sintetizzata mister Paolo Beretti: "A inizio campionato non avremmo mai creduto di essere in questa posizione, ma ci siamo e con merito. E visto che… siamo salvi, ora vogliamo raggiungere i play-off e giocarceli senza pensieri".

Claudio Lavaggi

Nella foto, l’esterno di centrocampo Leonardo Nanni, autore di una doppietta a Forlì