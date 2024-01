Saranno restaurate le torri del Bianello

Il Consiglio ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 col voto favorevole del gruppo di maggioranza (Quattro Castella Democratica), l’astensione di Quattro Castella Bene comune e il voto contrario di Centro Destra Unito (che si è astenuto sul Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e sull’aliquota Imu). Inalterata la pressione fiscale, nessun ritocco a rette e tariffe dei servizi mantenendole a livelli agevolati “post Covid” (2021).

Tra le priorità la scuola: ulteriori risorse stanziate per il sostegno allo studio dei ragazzi con disabilità (+39mila euro), per i trasporti (+30mila euro) e per le mense (+32mila euro). Calati i costi energetici (-200mila euro). Nel 2024 inizieranno i lavori del nuovo Polo scolastico, finanziato per 10,5 milioni dal Pnrr. Sarà completata la bonifica del cromo a Boschi grazie ad un contributo regionale di 230.000 euro. Previsto un nuovo campo in sintetico a Salvarano (550mila euro di cui 300mila dalla Regione), la ristrutturazione del primo piano del Centro diurno di Montecavolo, l’intervento di riqualificazione sulle torri del Bianello (590mila euro).