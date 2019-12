Reggio Emilia, 1 dicembre 2019 - Salvini sfida mille ’sardine’. È questo il duello che si prospetta oggi a Castelnovo Monti, pronta a ospitare la visita a sorpresa del leader della Lega alle 18,30 in piazza Martiri della Libertà.

Il botta e risposta a breve distanza - considerando i 200 metri che separano il comizio dell’ex vicepremier da piazza Peretti, luogo prescelto dal movimento apolitico - è stato organizzato nei minimi dettagli. Soprattutto dal punto di vista della sicurezza. Le ’sardine’ hanno dichiarato di aspettarsi 500 persone a manifestare, ma per la polizia il numero sarà quantomeno raddoppiato, attestandosi intorno alle mille unità.

La Questura ha disposto l’impiego di 50 agenti (compresi i militari di supporto dell’Arma dei carabinieri), un dirigente (il dottor Pazzanese) due funzionari e un responsabile della Digos, oltre ai poliziotti in borghese. Salvini (insieme alla candidata alle Regionali Lucia Borgonzoni) arriverà in auto nella nostra provincia, e da quando varcherà il confine - oltre al personale dello Stato a suo servizio - sarà accompagnato e monitorato da vicino dalla polizia. Misure di sicurezza imponenti insomma, ma perfettamente in linea con la figura istituzionale (pur non avendo cariche governative) rappresentata dal leader del Carroccio.

«La nostra sarà una piazza di proposte, che vuole guardare al futuro e allo sviluppo del nostro Appennino; al contrario della Piazza di odio delle sardine mosse solo dalla voglia di fermare Salvini e non di proporre soluzioni ai problemi dei montanari» ha attaccato duramente il capogruppo della Lega a Reggio, Matteo Melato. Affermazione (’Piazza di odio’) a cui uno dei responsabili del movimento più famoso degli ultimi venti giorni aveva replicato senza battere ciglio: «Arriviamo più al cervello che alla pancia - le parole di Youness Warhou . Anzi, siamo proprio noi a chiedere alla politica odierna toni più educati».

In tutti i casi il tandem Salvini-Borgonzoni dovrà fare nuovamente i conti con i piccoli (ma terribilmente agguerriti) pesci di protesta. E se a Bologna lo scontro - almeno come logistica - era stato scongiurato, e a Modena abilmente evitato, le due fazioni questa volta saranno più vicine che mai.