"Sarò un riferimento per il territorio"

La sua è una storia di determinazione e impegno, maturata passo dopo passo, senza scorciatoie né legami familiari con la professione. Davide Bertani, classe 1992, nato e cresciuto a Montecchio, ha superato uno dei concorsi più difficili d’Italia e in agosto è stato nominato notaio a Castelnovo Monti. La comunità locale deve essere orgogliosa di questo giovane, nel cui curriculum figurano una laurea con il massimo dei voti, sei anni da avvocato, e numerose pubblicazioni anche di tipo accademico.

Come è nata la decisione di intraprrendere la carriera notarile? "È una scelta maturata durante gli anni alla facoltà di Giurisprudenza di Parma. In tutta onestà, io neppure sapevo cosa facesse un notaio… Poi seppi che un nostro giovane professore di Diritto commerciale lo era diventato: di lui mi colpivano il rigore e la preparazione giuridica - tra l’altro proprio nelle mie materie preferite – e così iniziai ad informarmi. Anche i miei compagni di corso mi spronarono a crederci, e così decisi di provarci davvero. Si pensa che sia una professione ereditaria".

È così anche per te? "Assolutamente no, non ho parenti notai. Mio padre è stato fino a poche settimane fa uno stimato disegnatore tecnico in una ditta del paese; ora è in pensione. Mia madre si occupa di spedizioni alla Csf Inox, un’altra nota azienda di Montecchio. All’inizio è stato difficile convincerli che ce l’avrei fatta. Loro però mi hanno sostenuto e senza il loro sacrificio, anche economico, oggi non sarei qui".

Ora sei stato nominato notaio a Castelnovo Monti. Come va? "Sono agli inizi. Ho appena terminato di predisporre il mio studio: ho preso un locale in affitto nel "grattacielo", accanto alla Lapam-Confartigianato. La montagna è una zona che ha tanto da offrire, dove sento di poter fare la differenza. Cercherò di mettere a frutto quanto ho imparato nei miei ultimi sei anni di lavoro come avvocato e collaboratore di studio dei notai Luigi Zanichelli e Gino Baja Guarienti, dai quali ho imparato molto… E che oggi sono degli amici, oltre che dei colleghi".

Che significato ha per te questa professione? "È importante restituire alla comunità ciò che si è ricevuto. Credo fortemente nel potenziale delle zone montane e nelle realtà che esprimono: con il mio ruolo di pubblico ufficiale cercherò di valorizzarle, mettendo il mio sapere al servizio delle istituzioni e dei cittadini. Nel 2020, ad esempio, scrissi un libro sugli "usi civici": dei diritti di origine medievale che riguardano le comunità montane e che sono molto presenti nel nostro Appennino, specie nei Comuni di Ventasso e Villa Minozzo. Forse essere stato nominato notaio a Castelnovo è un segno del destino".

Sogni nel cassetto? "Sono molto legato alle mie radici. Oggi i notai hanno una competenza regionale: possono ricevere atti in tutta la regione e non solo nel Comune dove li ha nominati il Ministero. Sfruttando ciò (ma senza trascurare la mia sede montana) mi piacerebbe un domani poter lavorare anche a Montecchio, essere un punto di riferimento anche nel paese dove sono cresciuto e al quale sarò sempre legato".

Francesca Chilloni