Sasco Scandiano in finale scudetto: battuto Hockey Trissino 4-1

SASCO SCANDIANO 4 HOCKEY TRISSINO 1

ROTELLISTICA SCANDIANESE: Teli, Berti, Sarmiento, De Stefano, Yacanto; Calìa, Gimeno, Gallotta, Pisati. All. Calìa. HOCKEY TRISSINO: Rossato, Boscaro, Cazzola, S. Bertinato, Rubega; Sartori, Cailotto, Mecenero, Sanson. All. Carlo Bertinato. Arbitri: Giovine e Marinelli. Reti: pt 9.45 Cazzola, 22.28 Gimeno; st 1.30 Berti (rig.), 21.38 Sarmiento, 22.56 Berti.

Ed è finale scudetto: la Sasco Scandiano vince la prima gara della final four di Matera per 4 a 1 contro un indomito Trissino e si guadagna il posto nella finale del campionato femminile di hockey su pista contro la vincente di Matera-Valdagno, finita a tarda notte e con le padrone di casa comunque super favorite. Si gioca oggi alle 18, diretta sul sito Fisr Youtube.

"Sono assolutamente contento degli sforzi fatti negli anni – sono le prime parole del presidente Gianluca Ganassi – se penso che nei primi tempi non passavamo neanche la metà campo… Ora siamo in finale, per la prima volta nella nostra storia".

La gara non è stata facile come ipotizza il punteggio: parte forte il Trissino e Scandiano va alle corde sullo 0-1. Nel finale di primo tempo arriva il pareggio di Gimeno e il Trissino torna in campo scosso, al punto che provoca il rigore, realizzato freddamente da Berti. Sul 2 a 1 può accadere di tutto, perché il nono fallo di squadra di Scandiano arriva già al 14’. Ma sarà anche l’ultimo, perché la Sasco difende bene e non permette alle vicentine di portarsi sul dischetto. Trissino sempre più stanco nel disperato intento di pareggiare, Sasco lucida nei contropiedi finali di Sarmiento e di Berti (nella foto, doppietta). Molto bene anche il portiere Giorgia Teli che, dopo il primo gol subito dalla distanza, cala la saracinesca in modo definitivo.

Claudio Lavaggi