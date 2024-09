Sassaiola contro le auto in transito. Allarme, intervengono i carabinieri

Non solo la rapina della borsetta, ma anche un pericoloso lancio di sassi e pietre contro auto in transito. È accaduto a Fabbrico, con un venerdì sera piuttosto impegnativo per le forze dell’ordine. I carabinieri in servizio nella zona, infatti, sono dovuti intervenire nei pressi del parcheggio di un centro commerciale, dove era stata segnalata la presenza di alcuni giovanissimi – forse un gruppo di adolescenti – che non avevano trovato di meglio da fare che lanciare sassi e pietre contro vetture in transito sulla vicina strada, incuranti del rischio di incidenti, di sbandate o danni che avrebbero potuto causare. E pare che di recente si siano verificati altri simili episodi in zona. Per fortuna non risultano esserci state conseguenze per le persone.

E si continua a indagare su quanto accaduto, sempre venerdì sera, davanti a una abitazione di via Trentina, a Fabbrico, dove una donna è stata presa di mira da ladri che puntavano alla sua borsetta che teneva nell’auto, in attesa di parcheggiare nel cortile di casa. Ad agire sono stati in tre: due hanno avvicinato la vittima, mentre un complice è rimasto in auto. Quando la vettura si è fermata per parcheggiare, il marito è sceso per aprire il cancello, con la moglie rimasta alla guida. I ladri hanno messo le mani sulla borsetta, ma la proprietaria ha reagito. E’ intervenuto il marito, con una breve colluttazione con uno dei malviventi. Il quale, per fuggire, ha usato lo spray urticante sul volto dell’uomo. Subito dopo la fuga con la borsetta, in auto, coi complici.

Per l’uomo è stato poi necessario l’intervento dell’ambulanza della Croce rossa locale per il trasferimento in pronto soccorso per l’irritazione al volto.

Antonio Lecci