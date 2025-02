Sassari + Trapani Sconti per chi fa bis

Obiettivo: trasformare il PalaBigi in un fortino inespugnabile, in cui i decibel del accompagnino le prestazioni degli alfieri biancorossi. Per agevolare questa atmosfera, la Pallacanestro Reggiana ha pensato a un’offerta speciale per le prossime due partite di Serie A, in scaletta sabato primo marzo alle 20,45 con Sassari e domenica 9 alle 18,15 con Trapani, quando Galloway (foto) tornerà per la prima volta in via Guasco da avversario. Acquistando il biglietto per entrambe le gare nel settore ‘Curva non numerata’ sarà possibile usufruire di una tariffa dedicata: intero 28 euro e ridotto 18. Nel frattempo sono già attive su Vivaticket, allo ‘StoRe’ e in sede, le prevendite anche per le tre partite di Basketball Champions League, tutte in scaletta alle ore 20 (Manresa 5 marzo, Tenerife il 12 e Aliaga Petkimspor il 25).

f.p.