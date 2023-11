Sassi a gamba tesa sul Pd: "Il ciclo di Delrio è finito. È tardi per un nome unitario, si facciano subito le primarie"

"Ero tra coloro che preferiva un candidato unitario, ma oggi non ci sono le condizioni. Si indicano subito le primarie e si prenda atto che il ciclo di Graziano Delrio è finito". La ‘tocca piano’ – per usare un slang giovanile in voga – Matteo Sassi, ex assessore dello stesso Delrio nonché vicesindaco (allora in quota Sel, ma da un anno iscritto al Pd) della prima giunta di Luca Vecchi.

Sassi, a giugno scorso in un’intervista al Carlino, disse che si dovevano evitare le primarie con un candidato unitario.

"Siamo a metà novembre, ormai a fine anno e a sette mesi dalle elezioni. C’è una schermata che riassume lo stato di fatto: i 14 nomi di possibili candidati, frutto di un percorso interessante come le consultazioni alle quali ho partecipato in doppia veste: da consultato e da consultatore in un gruppo di lavoro. E questo ci dice due cose".

Ossia?

"Che una candidatura unitaria non c’è e non ha velleità. E di questo la classe dirigente politica si deve prendere una quota di responsabilità. E poi che i cittadini hanno voglia di partecipatre. Le consultazioni hanno restituito una lettura molto lucida della città, delle sue potenzialità e criticità, che raramente ho riscontrato con altrettanta chiarezza dalla parte politica e istituzionale. Cittadini, associazioni e corpi intermedi ci hanno restituito le priorità programmatiche: sanità, giovani, educazione. Dobbiamo partire da qui e da un dato politico da evidenziare".

Quale?

"Si chiude un ciclo. Non solo i dieci anni di Vecchi, ma anche i dieci di Delrio. Ognuno è interprete del proprio tempo. E lo dice uno che non rinnega di aver fatto parte di questo ventennio. Dieci anni fa era già stato designato il futuro candidato sindaco del Pd, oggi invece non c’è nessun organismo politico o soggetto che possa alzare la mano e dire: ‘scelgo io’. Sarebbe una forzatura. E mi permetteo di dire che c’è anche un deficit di autorevolezza dei partiti".

La soluzione dunque per lei sono le primarie.

"Sì, se ne può uscire solo con le consultazioni popolari. Con una base allargata alla coalizione, con regole e patti elettorali da condividere e costruire. Ma la data deve essere definita in tempi rapidi, non possiamo restare a lungo nell’incertezza".

Non crede all’ultimo tentativo di trovare la quadra su Marco Massari?

"Chi voleva una soluzione unitaria, doveva lavorarci prima. Non lo si può fare oggi con 14 nomi. Massari è uno dei 14. Anzi, è il quattordicesimo nella graduatoria uscita dalle consultazioni. Non lo conosco di persona, sicuramente è un grande medico e ne ha dato prova non solo in pandemia. Non è detto però che sia un politico lungimirante e un amministratore capace. Inoltre, la sua candidatura arriverebbe dopo una sorta di ‘carambola’ nonché in conseguenza dei rifiuti prima di Alex Pratissoli e poi di Alessio Mammi. Non bisogna considerare le primarie come una sciagura".

Lei dieci anni fa partecipò alle primarie e perse contro Vecchi, diventando poi il suo vicesindaco.

"Ecco, io e Luca siamo la testimonianza che si possono fare le primarie e poi lavorare con grande lealtà e sostegno reciproco senza divisioni nonostante le differenze politiche nette".

L’estate scorsa disse che in caso di primarie, anche lei avrebbe ascoltato il proprio richiamo. Ora che fa, si propone?

"No. Il mio nome non è tra i 14. E credo che il candidato debba essere uno della rosa, per serietà, coerenza e rispetto delle consultazioni. Io ho fatto un solo nome: Lanfranco de Franco".

Perché lo appoggerà?

"Credo sia il punto di equilibrio tra continuità e cambiamento: viene dalla giunta Vecchi, rappresenta il nuovo corso di Elly Schlein e soprattutto la nuova generazione che serve per aprire un nuovo ciclo. Oltre alla capacità amministrativa, ha dalla sua l’entusiasmo. È l’unico tra i 14 che non ha mai avuto reticenze nel volersi candidare".

Cosa pensa di come si sta muovendo il centrodestra? Si parla tanto di Giovanni Tarquini...

"Rispetto al passato, ci sono due elementi di novità rispetto al passato: si presenta unita e sta esprimendo candidature di grande profilo che non possiamo sottovalutare. Reggio è una città pragmatica, in grado di valutare la storia e le competenze. Ragione in più per cercare di essere un passo avanti a loro, andando alle primarie e costruire il programma con il candidato".